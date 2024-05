Asmaa e Cristiano, segnalazione choc dopo l’uscita da Uomini e Donne: “Litigata furibonda”

Asmaaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono attualmente al centro del gossip per un’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano. I due protagonisti di Uomini e Donne sono usciti nella puntata di oggi 24 maggio mano nella mano per viversi il loro amore lontano dalle telecamere. Ma prima di ciò, Cristiano aveva frequentato Giulia Vacca per poi chiudere la conoscenza per continuare con Asmaa. Proprio quest’ultima è stata accusata di aver difeso a spada tratta il cavaliere di Uomini e Donne, reo di aver detto le stesse cose a tutte. Nonostante le voci, la dama ha deciso di credere alla veridicità dei sentimenti di Cristiano. Più volte anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno cercato di aprire gli occhi ad Asmaa, tanto da avvertirla. Gli opinionisti infatti hanno dichiarato: “E’ inutile che hai questo atteggiamento prepotente, anche tu verrai scaricata come tutte le altre.”

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano visti litigare furiosamente in un bar

Nonostante tutto, Asmaa e Cristiano hanno continuato a conoscersi lontano da Uomini e Donne per dare una chance ai loro sentimenti. Stando però ad alcune indiscrezioni l’idillio tra i due protagonisti del dating show si sarebbe già interrotto a poche settimane dall’ultima registrazione. Un utente avrebbe mandato una segnalazione all’influencer Deianira Marzano per avvisarla di aver incontrato Asmaa e Cristiano in una certa situazione. In dettaglio, la ragazza ci teneva a far sapere di aver visto i due protagonisti di Uomini e Donne a Ravenna insieme al figlio di lei all’interno di un bar. In questo frangente, i due avrebbero discusso animatamente per più di due ore. Chissà se Asmaa e Cristiano hanno fatto pace? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se la coppia romperà il silenzio in merito a tale rumors.