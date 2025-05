Uomini e Donne, nuova accusa contro Gianmarco Steri: “Ha preso in giro Francesca Polizzi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’avventura di Francesca Polizzi a Uomini e Donne si è conclusa con un nulla di fatto. La corteggiatrice ha scelto di eliminarsi con buona pace di Gianmarco Steri che ha accettato la decisione. La donna aveva catturato l’attenzione del tronista romano fin dalle prime esterne. La corteggiatrice aveva deciso di mettersi in gioco e Gianmarco sembrava assai attratto da lei. Purtroppo la situazione è mutata velocemente e lui si è concentrato maggiormente su Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Francesca vedendolo poco preso si è eliminata da Uomini e Donne. Il tronista romano è apparso molto sollevato, ammettendo che l’avrebbe eliminata lui stesso, avendo capito di avere un debole per le altre sue due corteggiatrici anche se all’inizio era sicuro che era lei la scelta.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e il retroscena sull’eliminazione di Francesca Polizzi

Il pubblico è apparso deluso dall’eliminazione di Francesca Polizzi, dato che è stata una delle corteggiatrici più amate di questa stagione di Uomini e Donne. Ma ecco, che la donna ha spiegato perché ha deciso di andare via, rivelando il contenuto delle lettere scritte a Gianmarco Steri. A metterci becco è arrivato Alessandro Rosica, il quale avrebbe svelato il motivo per il quale il tronista non è apparso più preso da Francesca Paolizzi. L’esperto di gossip ha dichiarato: “Gianmarco ci ha giocato, ha detto delle cose pesanti su Francesca, che gli faceva schif*”. Un retroscena che ha fatto indignare i fan della donna, che hanno preso immediatamente le sue parti. Allo stesso tempo, le parole dell’esperto di gossip sono apparse un po’ ingigantite.