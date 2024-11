Uomini e Donne, Mario Cusitore vittima di un brutto incidente: “Momento davvero spaventoso”

Mario Cusitore è senz’altro uno dei protagonisti del trono over di Maria De Filippi. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha recentemente fatto preoccupare i fan di Uomini e Donne per alcune sue notizie. Non si tratta di incidenti amorosi ma bensì di un incidente stradale che poteva costargli molto caro. L’accaduto è avvenuto alcuni giorni fa ma solo adesso è stata resa nota la notizia che ha suscitato alcuni commenti di sostegno da parte dei fan di Uomini e Donne. Mario Cusitore è apparso visibilmente scosso ma grato di essere uscito quasi indenne. Il cavaliere del trono over ha tranquillizzato i fan sulle varie piattaforme per essergli stati vicino in questi momenti difficili.

Uomini e Donne, Mario Cusitore è uscito indenne dall’incidente

L’ex cavaliere di Uomini e Donne stava percorrendo il raccordo anulare mentre stava tornando a casa da Roma. Le dinamiche non sono state ancora rese note ma fortunatamente Mario Cusitore è uscito indenne senza riportare seri guai. Attraverso un video pubblicato su Instagram, l’uomo ha fatto sapere di essere scosso ma anche sereno. Il cavaliere ha dichiarato: “E’ stato un momento davvero spaventato. Voglio ringraziare i passanti che si sono fermati per aiutarmi ed i soccorritori che sono arrivati così rapidamente.” Il suo messaggio è stato accolto con sollievo da parte dei fan e da parte di alcuni ex protagonisti del trono over che hanno voluto esprimere il loro sollievo, sottolineando di quanto Mario sia una persona speciale.