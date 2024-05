Uomini e Donne, Marika Abbonato sorprende dopo la scelta di Daniele Paudice: “Mi sono sentita amante”

Marika Abbonato ha rotto il silenzio dopo la scelta di Daniele Paudice trasmessa nella puntata di Uomini e Donne di ieri 23 maggio. Il tronista di Napoli ha preferito conoscere fuori dalle telecamere Gaia Gigli. A tal proposito, l’uomo ha dichiarato: “Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli di no qualora avesse scelto me. Gli avrei detto di no“. Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con gli occhi pieni di lacrime ha aggiunto di essersi sentita un’amante, tanto da accusare Daniele di non averle dimostrato tante cose nonostante dicesse che lo faceva.

Uomini e Donne, Marika Abbonato avrebbe detto no a Daniele Paudice

La non scelta di Daniele Paudice ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne. Marika Abbonato ha ammesso che avrebbe rifiutato senz’altro la proposta del tronista di uscire insieme a lui dalla trasmissione. A tal proposito, la donna ha dichiarato le seguenti parole: “Mi sono sentita all’inizio e alla fine un’amante. Una cosa che mi rimprovero.” Inoltre, la donna ha aggiunto di non aver mai provato per lui dei sentimenti, tanto da essere stata felice quando l’ha visto insieme a Gaia. Infine Marika ha concluso dichiarando: “Secondo me a prescindere se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi e vivere con leggerezza.”