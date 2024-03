Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera il nuovo tronista: pubblico senza parole

Daniele Paudice è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo ha preso il posto di Brando all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, il suo atteggiamento non ha soddisfatto in pieno le corteggiatrici, tanto che Tina Cipollari e la padrona di casa hanno voluto dire la sua. Il trono del tronista napoletano non è iniziato nei migliori dei modi. Tra tutte le ragazze arrivate a corteggiarlo è apparso soltanto colpito da Gaia, con la quale ha fatto già diverse esterne mentre con le altre ha assunto un atteggiamento altezzoso. In una recente puntata di Uomini e Donne, Daniele Paudice ha rivolto delle critiche alle ragazze lasciandole sconvolte. Il giovane infatti ha dichiarato: “Le belle addormentate si sono svegliate”, scatenando la reazione di Maria De Filippi e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Daniele Paudice per il suo atteggiamento

Le corteggiatrici hanno ammesso che è impossibile esprimere un parere su una persona che ha da ridere su tutto. Tina Cipollari a questo punto ha cercato di convincere il tronista di Uomini e Donne ad essere meno critico e prevenuto nei confronti delle ragazze offrendo loro la possibilità di conoscerlo. Ed ecco, che Maria De Filippi è intervenuta nella discussione facendo presente alle corteggiatrici che Daniele Paudice ha un carattere molto particolare, tanto da essere molto disinibito davanti alle telecamere. La conduttrice ha dichiarato: “Tu sei particolare rispetto agli altri. Il loro comportamento è più che normale”. L’atteggiamento delle corteggiatrici è apparso molto frenato visto l’età anagrafica e la prima volta davanti alla tv, tanto da suscitare le battute di Daniele molto più estroverso.