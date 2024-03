Amici 23, anticipazioni 30 marzo: un allievo scatena le polemiche in studio

Oggi 28 marzo si registrerà una nuova registrazione di Amici 23 negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono attesi diversi colpi di scena. E’ attesa infatti una doppia eliminazione tra gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi. Le tre squadre torneranno a sfidarsi dopo un esordio faticoso visto che i ballerini ed i cantanti sono stati colpiti dall’ansia di calcare il palcoscenico in prima serata. Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che gli allievi saranno chiamati ad ebirsi davanti ai tre giudici tra cui Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, che di recente ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha ammesso di essersi commosso con le esibizioni di Mida e Petit.

Amici 23 anticipazioni 30 marzo: polemiche per il guanto di sfida di Mida

Le anticipazioni di Amici 23 riguardanti la prossima puntata trasmessa il 30 marzo rivelano che Giuseppe GIofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio avranno il compito di giudicare e votare le esibizioni degli allievi decretando la vittoria di una squadra rispetto all’altra. La gara inizierà con il sorteggio della busta rossa che deciderà quale squadra tra Centano-Zerbi, Todarelli e CuccaLo inizierà per prima. Non mancheranno anche i siparietti tra i prof che faranno divertire il pubblico di Canale 5 ed i guanti di sfida. Grande attenzione sarà su Mida che è stato chiamato da Anna Pettinelli a sfidare Martina con la canzone Io Canto senza poter utilizzare l’autotune. Un guanto di sfida che l’allievo di Lorella Cuccarini ha deciso di rifiutare. Per questo motivo, non è da escludere che nel corso della puntata del 30 marzo possano nascere delle polemiche su questo quanto di sfida.