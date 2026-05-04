Javier Martinez, simpatico siparietto social: “La butti sulla cagnara”, cosa ha fatto

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico. Il pallavolista argentino ha si è da poco trasferito a Lecco dopo aver finito il campionato in A3 con la Terni volley academy. In queste ore, l’ex gieffino è tornato a far parlare di sé per un simpatico siparietto social. Tutto è iniziato quando l’atleta ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui rimprende Amy, la cagnolona di proprietà di Helena Prestes. In essa si sente Javier Martinez dichiarare le seguenti parole: “allora signora cercherò di parlare la tua lingua senza litigare però perchè tu ogni volta la butti sulla cagnara”. L’uomo, a questo punto, si è cimentato in un dialogo con l’animale, facendogli il verso. Una scenetta che ha strappato un sorriso ai sostenitori dell’uomo.

Javier Martinez si consola con la sua amica a quattro zampe

Il pallavolista argentino si sta consolando con la sua amica a quattro zampe, in attesa del ritorno della fidanzata dall’America. Javier Martinez ha deciso di non accompagnare la fidanzata negli Stati Uniti com’era successo l’anno scorso. Nei giorni scorsi, l’uomo aveva fatto una diretta sui social dove aveva spiegato i motivi in merito alla sua decisione. L’ex giocatore della Terni volley academy aveva ammesso di voler rimanere in Italia per sistemare l’abitazione, in cui si è appena trasferito a Lecco. Nel frattempo, Helena Prestes ha incantato a Miami dov’è stata ospite del Gran Premio di Formula Uno vinto dall’italiano Kimi Antonelli in pista con la Mercedes.