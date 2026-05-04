Helena Prestes torna in televisione dopo il Grande fratello: cresce l’attesa

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande fratello 2024. In quell’occasione, la modella brasiliana si era messa in mostra sia per il suo carattere deciso che l’aveva portata ad avere diversi scontri che per la sua storia d’amore con Javier Martinez. A distanza di quasi due anni da quella partecipazione, ecco che la donna si appresta a tornare protagonista come concorrente di un nuovo reality show. Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo programma di Amazon Prime Video. In questo frangente, la donna sfiderà altri 49 concorrenti per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore della trasmissione.

Helena Prestes protagonista di The Fifty in uscita dal 22 maggio su Amazon Prime Video

La modella brasiliana sarà tra le protagoniste di The Fifty, il nuovo reality show in uscita il 22 maggio su Amazon Prime Video. Helena Prestes condividerà l’esperienza con altri personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Shaila Gatta, lo chef Federico Fusca, Matteo Diamante, Francesca Cipriani ma anche Paola Caruso e Antonella Elia, direttamente dall’ultimo Grande fratello vip. Secondo le prime indiscrezioni trapelate in rete si apprende che la compagna di Javier Martinez sarebbe arrivata nelle fasi finali del gioco ma per avere certezza bisognerà attendere la messa in onda prevista da metà maggio.