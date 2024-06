Uomini e Donne, Maria De Filippi dà un’altra chance a Ida Platano: nuovo ruolo per l’ex tronista

Ida Platano è stata l’indiscussa protagonista di varie edizioni di Uomini e Donne. La donna prima ha partecipato come dama per provare a conquistare il cuore di diversi cavalieri tra cui Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza: poi Maria De Filippi le ha offerto il trono classico dove ha avuto più insuccessi che conquiste. Ma nonostante questo, Ida Platano non avrebbe ancora scritto la parola fine a Uomini e Donne. La donna avrebbe ancora fiducia nel dating show che l’ha resa celebre per provare ancora una volta a trovare l’amore come la sua amica Gemma Galgani che nonostante tutto siederà tra il parterre delle dame ancora una volta da settembre.

Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe tornare tra le dame a settembre

Uomini e Donne è finito da qualche settimana ma già ci sono i primi rumors in merito alla nuova edizione in partenza a settembre. In particolare, Ida Platano potrebbe tornare tra le dame del trono over come rivelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni che in passato ha dimostrato di essere molto informato sulla trasmissione: l’esperto di gossip crede che Ida Platano possa tornare a trovare l’amore in televisione dopo non aver dato una seconda chance a Mario Cusitore. A tal proposito, l’uomo ha scritto: “Mi auguro che Ida ritorni ed è molto probabile ovviamente nel parterre over. Merita di trovarsi un uomo”. Ida Platano ha rifiutato un ritorno di fiamma di Mario Cusitore che ha provato a riavvicinarsi a lei dopo la fine della loro esperienza televisiva.