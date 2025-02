Uomini e Donne: Liane sta ingannando Gianmarco?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le nuove protagoniste di Uomini e Donne , Liane Arias ha subito catturato l’attenzione del pubblico e, soprattutto, del tronista Gianmarco Steri. Fin dal suo ingresso in studio, la giovane ha destato curiosità, tanto che Gianmarco ha voluto rompere il ghiaccio scegliendola per un ballo subito dopo la sua presentazione. Tuttavia, non sono passati inosservati alcuni dettagli emersi sui social, che hanno sollevato dubbi sulle reali intenzioni della corteggiatrice. Alcuni utenti, infatti, mettono in discussione la sua trasparenza, portando alla luce segnalazioni che stanno già animando il dibattito tra i fan del programma. C’è qualcosa di concreto dietro queste insinuazioni o si tratta solo di supposizioni? La verità potrebbe emergere nel corso delle prossime puntate, mentre la conoscenza tra Liane e Gianmarco prosegue sotto lo sguardo attento del pubblico.

Uomini e Donne: i primi dubbi su Liane Arias

Liane Arias si è presentata al pubblico e a Gianmarco Steri condividendo alcuni aspetti del suo percorso personale. La ragazza ha raccontato: “Ho 22 anni e vengo da Roma, dai Castelli Romani. Nella vita, studio e lavoro, sono al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate e voglio fare la nutrizionista, quindi poi devo fare anche la magistrale”. In seguito ha detto di più sulle sue origini: “Mamma è italo-francese, infatti il mio nome è francese e mio papà è sudamericano”. Nel corso della sua presentazione, Liane Arias ha fin da subito mostrato un interesse per Gianmarco Steri: “Sembri veramente una bravissima persona e quindi vorrei conoscerti”. Le sue dichiarazioni hanno colpito positivamente il tronista, che ha scelto di proseguire la conoscenza con lei. Poco dopo, su suggerimento di Maria De Filippi, Gianmarco ha deciso di invitarla per un ballo.

Liane Arias

Liane è sincera?

Dopo il suo primo incontro con Gianmarco, sul web hanno iniziato una circolare dubbi sulle reali intenzioni di Liane Arias. Nelle sue storie Instagram, il noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una segnalazione molto interessante: “Ciao Lollo, non so se sapevi già, Liane, la corteggiatrice di Gianmarco, è molto amica con AriNails, una tiktoker molto famosa. Speriamo non sia lì solo per visibilità”. Un altro utente, ancora: “Io la seguo da un po’ e fino a poco tempo fa metteva storie con il fidanzato (e anche post), quindi si sarà lasciata da pochissimo suppongo”. Tutto ciò ha intensificato i dubbi sulle reali motivazioni che l’hanno spinta a partecipare al programma condotto da Maria De Filippi.



La foto che fa riflettere

Un ulteriore dettaglio che ha acceso il dibattito è una foto pubblicata da un’amica di Liane Arias, nota onicotecnica su TikTok. In essa si vedono chiaramente le mani di Liane mentre abbraccia Gianmarco nel corso di un ballo. L’immagine è accompagnata dalla seguente didascalia: “Ti amo, sei dipinta amore mio. Le unghie>>>>”. Diversi fan di Uomini e Donne hanno avanzato l’ipotesi che Liane abbia utilizzato l’esposizione mediatica del programma per dare visibilità al lavoro della sua amica.