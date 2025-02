Uomini e Donne: Mario Cusitore lascia di nuovo il programma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella registrazione del 12 febbraio 2025 di “Uomini e Donne”, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, si è verificato un colpo di scena che ha lasciato il pubblico senza parole. Mario Cusitore, noto cavaliere del Trono Over, è stato costretto a lasciare il programma a seguito di una segnalazione compromettente.

Uomini e Donne: un presunto bacio proibito

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui “Libero Magazine”, durante la registrazione è emersa una segnalazione riguardante un bacio tra Mario Cusitore e l’ex tronista Nicole Santinelli. La redazione, informata dell’accaduto, ha deciso di approfondire la questione, portando alla luce dettagli che hanno messo in seria difficoltà il cavaliere napoletano.

La conferma di Nicole Santinelli

Per fare chiarezza sulla vicenda, la produzione ha contattato telefonicamente Nicole Santinelli. L’ex tronista ha confermato l’accaduto, ammettendo di essersi scambiata un bacio con Mario in una discoteca. Questa confessione ha ulteriormente aggravato la posizione di Cusitore all’interno del programma.

Le reazioni in studio: l’attacco di Gianni Sperti

In studio, la notizia ha scatenato un acceso dibattito. Gianni Sperti, storico opinionista del programma, ha duramente criticato Mario per il suo comportamento, accusandolo di mancanza di trasparenza e rispetto nei confronti del format e degli altri partecipanti. Le parole di Sperti hanno contribuito a creare un clima teso, culminato con l’uscita di scena di Cusitore.

Un passato turbolento: le precedenti segnalazioni su Mario Cusitore

Non è la prima volta che Mario Cusitore si trova al centro di polemiche. Già durante il trono di Ida Platano, il cavaliere era stato coinvolto in una segnalazione riguardante una notte trascorsa in un bed & breakfast con una donna estranea al programma. Questo episodio aveva già messo in discussione la sua credibilità e serietà all’interno del dating show.

Le possibili conseguenze: un addio definitivo?

Alla luce degli ultimi avvenimenti, è lecito domandarsi quale sarà il futuro di Mario Cusitore a “Uomini e Donne”. La sua uscita dallo studio potrebbe rappresentare un addio definitivo al programma, segnando la fine del suo percorso televisivo. Tuttavia, solo le prossime puntate potranno svelare se ci saranno ulteriori sviluppi o possibilità di redenzione per il cavaliere napoletano.