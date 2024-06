Uomini e Donne, il nuovo tronista è un ex cavaliere di questa stagione? Ecco chi

Nonostante manchino ancora tanti mesi all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne: in rete stanno circolando le prime indiscrezioni in merito al dating show condotto da Maria De Filippi. Mentre Ida Platano potrebbe tornare a settembre come dama, alcuni rumors circolati in rete avrebbero fatto il nome del nuovo tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Si tratta di un ex cavaliere che ha fatto parte di questa stagione dal dating show di Maria De Filippi appena conclusasi. Secondo alcune indiscrezioni, Marco Antonio Alessio sarebbe vicinissimo a diventare tronista. La conduttrice avrebbe deciso di puntare nuovamente su un volto del trono over dopo Ida Platano.

Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio potrebbe essere il nuovo tronista

Marco Antonio Alessio potrebbe essere il tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. L’ex cavaliere si è messo in risalto nella passata edizione del trono over quando ha intrapreso una storia d’amore con Emanuela Malavisi. I due avevano deciso di lasciare insieme il programma mano nella mano se poi le cose non fossero funzionate. L’ex dama ha annunciato da poco la rottura con l’uomo in alcune storie postate su Instagram: la troppa lontananza sarebbe stata fatale per i due protagonisti di U&D. Per questo motivo, Marco Antonio Alessio tornato single potrebbe salire sul trono e trovare l’amore della sua vita. Non resta che attendere settembre per vedere se questo rumors troverà una conferma.