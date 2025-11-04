Uomini e Donne, il bacio tra Sara e Jakub, la rabbia di Cristiana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne torna al centro dell’attenzione con nuove anticipazioni della registrazione di novembre 2025, segnando un capitolo intenso tra le troniste Sara e Cristiana. La puntata ha visto un acceso scontro tra le due giovani, che fino a poco tempo fa sembravano mantenere un certo equilibrio, ma ora sono protagoniste di tensioni palpabili.

Il momento clou tra Sara e Cristiana

L’episodio clou è stato un confronto tra le due “colleghe”. Sara, dopo aver avuto un’esterna con Jakub, il corteggiatore che Cristiana aveva eliminato, ha provocato la sua rivale con un bacio che ha riscosso applausi nello studio. La reazione di Cristiana non si è fatta attendere: la tronista è andata in camerino da Jakub per chiedergli scusa, ma lui ha dichiarato di essere nel programma ormai solo per Sara. La discussione si è infiammata, con Cristiana che ha accusato Sara di voler fare “il circo”, mentre quest’ultima l’ha criticata per la sua immaturità e il suo comportamento da “rosicona”.

Nel frattempo, si sono registrate novità anche sul Trono classico. Gemma Galgani ha accolto un nuovo cavaliere di 74 anni, mentre proseguono bene le frequentazioni tra Roberto e Agnese. Gloria, invece, ha rifiutato i fiori da un cavaliere, ritenendolo troppo fisico e parlando di “limoni”. La puntata si è chiusa con alcune coppie che hanno lasciato il programma, tra tensioni e discussioni accese, lasciando il pubblico con l’anticipazione di ulteriori colpi di scena.