Uomini e Donne, Ida Platano presa di mira dagli haters: “madre svergognata”, cos’è successo

Ida Platano è tornata al centro dell’attenzione ma non per una riappacificazione con Mario Cusitore ma bensì per un attacco da parte di alcuni haters. L’ex tronista di Uomini e Donne nonostante non sia più protagonista dei pomeriggi di Canale 5 è stata accusata di non essere una madre modello. In molti infatti hanno criticato le sue pose in costume, tanto da averla apostrofata con insulti pesanti. In dettaglio, più di una persona ha considerato gli scatti troppo osé, tanto da definirla una madre svergognata. Ida Platano non è la prima volta che è stata attaccata duramente dagli haters a riguardo la sua vita privata. Anche a Uomini e Donne ha avuto a che fare con i suoi due corteggiatori che l’hanno accusata di averli preso in giro.

Uomini e Donne, Ida Platano sotto attacco da parte degli haters per alcune foto in bikini

L’ex tronista di Uomini e Donne è finita sotto attacco da parte degli haters. Alcuni utenti hanno accusato la donna di non essere una buona madre a causa di alcune foto in bikini in pose un po’ troppo osé. Di qui, sono arrivati alcuni commenti pesanti tra questi uno che cita in questo modo: “Sei una mamma svergognata.” Questa volta, Ida Platano non ha fatto finta di niente tanto da rispondere agli haters con una storia su Instagram. La donna ha riferito che prenderà provvedimenti come al solito. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Queste persone hanno sicuramente una vita tristissima. Quindi si sfogano con tutti non solo con me”.