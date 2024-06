Gianni Sperti spiazza: “A Uomini e Donne mai come corteggiatore”, la rivelazione

Gianni Sperti ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha espresso il suo parere su Mario Cusitore, lo speaker radiofonico che aveva suscitato l’interessa di Ida Platano. Peccato che poi l’uomo è stato beccato con altre donne fuori dal programma. Per questo motivo, la tronista l’aveva smascherato e costretto ad abbandonare la trasmissione. A tal proposito, sembra che Mario non abbia nessuna voglia di arrendersi, tanto da aver provato più volte a riavvicinarsi ad Ida. Gianni Sperti a questo punto ha commentato la vicenda sostenendo che lo speaker sarebbe interessato solo alla visibilità sebbene all’inizio lo avesse colpito. La falsità di Mario Cusitore l’ha lasciato senza parole come le offese ricevute da Aurora Tropea, che si è resa protagonista di una rissa con Cristina Tenuta nel dietro le quinte del programma.

Uomini e Donne, Gianni Sperti non riuscirebbe vedere la persona che gli piace in atteggiamenti con un altro

L’opinionista di Uomini e Donne ha poi rivelato che un momento che si ricorderà per sempre di questa stagione è stata la scelta di Alessandro Rausa con Maria Teresa. In quel frangente, Gianni Sperti ha capito che l’amore è per tutti e non ha età. L’uomo inoltre ha tirato un bilancio sul dating show visto che si sono formate molte coppie nel trono over e quello classico. Gianni Sperti ha poi parlato della sua vita privata riferendo di non aver ancora trovato l’amore. Alla domanda di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore, l’uomo ha detto che preferirebbe salire sul trono. L’uomo infatti ha dichiarato: “Non riuscirei a vedere la persona che mi piace in atteggiamenti con un altro.”