Spoiler Uomini e Donne: Gianmarco pronto alla scelta?

Ieri 4 maggio si sono effettuate presso gli studi Elios di Roma, le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over su Canale 5. Come sempre, alla conduzione del dating show, troviamo la nostra amata Maria De Filippi. Gianmarco Steri pare pronto ad effettuare la sua scelta e questa notizia ha portato agitazione tra le corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, mentre Morena Farfante ha espresso delusione e frustrazione. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, spoiler Trono Classico e Over

Grazie a Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni, sappiamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, la cui ultima registrazione si è tenuta lo scorso 4 maggio. Iniziamo col trono di Gianmarco Steri. Il giovane ha avuto una visita inaspettata da Nadia Di Diodato presso il suo negozio a Roma, in occasione del suo compleanno. La corteggiatrice ha portato a Steri anche una torta. Gianmarco è stato molto emozionato dalla visita di Nadia e le ha presentato i suoi colleghi. Come se questo non bastasse, Nadia ha fatto un regalo a Gianmarco, ovvero, una foto della loro esterna. Cristina Ferrara non è rimasta a guardare e, con l’aiuto dei suoi più cari amici, come Enzakkione, ha organizzato un’esterna per Steri, nel corso della quale il tronista ha chiesto alla corteggiatrice come si sente assieme a lui fuori dallo studio. Ferrara ha risposto di non saperlo ancora bene e questo ha fatto indignare Steri, il quale ha accusato la ragazza di dare risposte poco chiare. Durante i commenti in studio delle esterne, il titolare del barber shop ha fatto capire di trovarsi meglio con Nadia, la quale ha espresso felicità ed emozione per le parole del tronista. Cristina ha cercato di difendersi affermando di non riuscire ad aprirsi del tutto fino alla scelta di Gianmarco, ma allo stesso tempo è rimasta triste e scoraggiata per le dichiarazioni del ragazzo. Quest’ultimo ha annunciato di voler passare un’ultima giornata in compagnia di entrambe le corteggiatrici e che in seguito prenderà la sua decisione definitiva, precisando, tuttavia, di avere già le idee chiare al riguardo. Se da una parte Cristina teme di non essere lei la scelta, dall’altra Nadia ha paura che a vincere sarà la sua rivale in amore e per questo si è messa a piangere, palesando il suo interesse sincero verso il 29enne romano. Dopo essersi presentato con due mazzi di fiori per entrambe le corteggiatrici, Gianmarco ha chiesto loro di ballare, ma Nadia è scoppiata in lacrime: a suo dire Gianmarco sta temporeggiando per cercare consensi da parte di Cristina. Nonostante questi piccoli momenti di disagio, alla fine il tronista è riuscito a ballare con tutte e due. Passiamo ora al Trono Over, dove si è formata una nuova coppia: quella tra Dennis Bogoncelli e Margherita Aiello, che sono usciti insieme. Presente nello studio anche Arcangelo, che sta frequentando sia Marina che Cinzia. Marina ha tuttavia deciso di troncare dopo aver scoperto che il cavaliere è uscito con la sua rivale, baciandola durante il loro appuntamento. Gemma Galgani però pare non volersi arrendere con Arcangelo e non si è fatta problemi a “infiltrarsi” nella discussione chiedendogli perché ha deciso di interrompere la loro frequentazione. Qualche parola da spendere anche su Morena Farfante, che sta frequentando Francesco, oramai da un mese. Nonostante i rapporti avuti, il cavaliere ha detto di non provare ancora nulla di rilevante nei confronti della dama, che ha invece esternato interesse per l’uomo. Delusa per non essere ricambiata, la Farfante si è alzata dal centro studio, tornando al suo posto, esternando un’enorme tristezza.