Uomini e Donne, Gemma Galgani piange per la madre e poi si dichiara a Fabio: “E’ quello giusto”

Ieri 10 novembre è andata in onda una nuova puntata di Verissimo dove ospite è stata Gemma Galgani, protagonista da ormai tanti anni di Uomini e Donne. La dama di Torino – dopo oltre dieci anni all’interno del trono over – pare abbia trovato l’amore vero. La donna ha dichiarato: “Fabio mi ha sconvolto, è un cavaliere che parla inglese. Non pensavo che potesse più accadere.” Gemma Galgani non credeva più di incontrare la persona che l’avrebbe fatto battere nuovamente il cuore ma questa volta forse ci siamo. La dama di Uomini e Donne sembra aver trovato quello giusto. La 74enne ha dimostrato di non essersi mai arresa a trovare l’amore della sua vita e ora è giunto Fabio dal lontano Canada che sembra ricambiare i suoi sentimenti. I due si renderanno protagonisti di alcune esterne bollenti nel corso delle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ricorda la morte della madre a Verissimo

Non sono mancati i momenti di commozione che hanno contagiato anche Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo, Gemma Galgani ha parlato di alcuni dolori che hanno travagliato la sua esistenza. La donna ha ricordato il matrimonio con Francesco D’Acqui, che non è stato benedetto dalla nascita di un figlio. La donna inoltre ha perso la madre quando era piccola. Nonostante siano passati tanti anni, la dama di Uomini e Donne sente ancora la sua mancanza, tanto da dichiarare. “Non c’è età, una madre ti manca sempre.” Gemma Galgani non è riuscita a smettere di piangere dopo aver visto un video in compagnia di sua madre Rosina nello studio di Verissimo. In questa circostanza, la donna ha ricordato le sue sorelle che le hanno fatto da madre.