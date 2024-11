Valerio Iervolino attacca Gemma Galgani: “La sedia di Uomini e Donne è la sua anima gemella”

Valerio Iervolino è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. L’ex cavaliere ha concesso un’intervista a Lollo Magazine, rispondendo alle domande di Lorenzo Pugnaloni, dove si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe nei confronti di Gemma Galgani, la storica dama del trono over. L’uomo ha esordito senza peli sulla lingua, accusando la dama di Torino di non essere interessata a nessuno in quanto il suo amore più grande è la sedia di Uomini e Donne che occupa da ormai 15 anni. Nonostante questo, Valerio ha ammesso che all’inizio con Gemma andava tutto a gonfie vele, dato che credeva di aver trovato una donna sincera, vera ed elegante se poi le cose non fossero cambiate ed i sentimenti che provava fossero scemati sempre di più. I guai sono iniziati quando Iervolino è stato beccato con una donna conosciuta per puro caso al centro commerciale in Sardegna.

Valerio ha avvertito la grande falsità di Gemma Galgani quando non ha creduto nella sua versione. Giustamente, l’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva tutto il diritto di sentirsi un uomo libero, tanto da dichiarare: “Non vedo il motivo di rinunciare alle mie amicizie per un capriccio di Gemma”, sottolineando che non lo farebbe per nessuna altra donna. Il giornalista ha fatto notare a Valerio che Gemma sta conoscendo Fabio, un uomo che ha passato quarant’anni in Canada. La risposta velata da un piccolo velo di amarezza non si è fatta attendere: “Mi viene da dire una cosa sola “avanti un altro””. L’uomo ha definito la sedia, su cui siede da tanti anni di essere la sua vera anima gemella. Infine Valerio ha spiegato la sua amicizia con Giorgio Manetti conosciuto cinque anni fa a Sanremo. L’ex cavaliere ha ammesso che a Uomini e Donne non ha trovato l’amore ma ha ritrovato un amico.