Gemma Galgani contro Mauro a Uomini e Donne, Tiziana la attacca: “Vuoi farlo passare per un miserabile ma…”

I toni si sono accesi molto a Uomini e Donne nella puntata di oggi tra Gemma Galgani, Mauro e Tiziana. Ieri il cavaliere ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza perché non gli è proprio piaciuto il modo in cui l’ha trattato.

A lei non interessava realmente l’uomo, però dopo che ha chiuso lo ha più volte attaccato nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere ha deciso di rimanere in trasmissione per iniziare un percorso di conoscenza con Tiziana, durante il loro confronto Gemma Galgani non ha fatto altro che interromperli. Infastidito dal suo atteggiamento Mauro le ha detto che è ancora innamorata di Mario e tra loro c’è stato un altro battibecco quando ha detto che lui ha chiuso dopo averle dato un mese di tempo.

Gemma Galgani attacca Mauro a Uomini e Donne: Tiziana lo difende e si scaglia contro la dama

La dama torinese oggi in studio ha detto che le continue lamentele del cavaliere non l’hanno certo aiutata a dimenticare Mario, anzi l’hanno affossata ancora di più. A detta sua è una persona opportunista e arida, pensa che l’abbia solamente usata per tornare a Uomini e Donne.

Eppure Mauro è sempre stato molto carino con Gemma Galgani, fino a qualche giorno fa lo riconosceva anche lei. Secondo Gianni Sperti a lei brucia il rifiuto di Mario Lenti e sente il bisogno di sfogarsi contro qualcuno, in questo caso è toccato a Mauro, ha anche detto che secondo lui non sta bene. L’atteggiamento della dama ha fatto sbottare anche Tiziana che le ha detto: “Vuoi solo far passare Mauro per un miserabile, ma invece è un gran signore“. Il cavaliere ha detto che Tiziana è stata un dono da cielo, la Galgani però ha lanciato un’altra frecciatina dicendo che i fiori appassiscono presto.