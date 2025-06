Uomini e Donne, Gemma Galgani e il gesto choc contro Arcangelo, pubblico furioso: “Ha fatto peggio di Tina”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne ha appena concluso la sua messa in onda con la scelta di Gianmarco Steri, andata in onda lo scorso 30 maggio con un clamoroso successo di ascolti. Tuttavia in queste ore si sta facendo molto parlare per un gesto di cui si è resa protagonista Gemma Galgani nelle ultime puntate del programma. Tutto è accaduto durante un momento di leggerezza ma che si è trasformato presto in un caso mediatico anche per via della reazione immediata di Tina Cipollari. L’opinionista ha rimproverato apertamente la dama del trono over, riportando alla memoria dei fan di Uomini e Donne un gesto che lei aveva fatto molto tempo fa. Gemma Galgani ha gettato un pacchetto di patatine in testa ad Arcangelo quando stavano ballando al centro della pista. Neanche a dirlo, il gesto ha suscitato le critiche da parte del popolo del web.

Gemma Galgani getta le patatine in testa ad Arcangelo, il pubblico di Uomini e Donne la critica

Gemma Galgani ha gettato delle patatine in testa ad Arcangelo mentre stava ballando con un’altra dama al centro dello studio di Uomini e Donne. Il gesto è stato molto condannato dal popolo del web. Alcuni utenti hanno commentato sui social: “ridicola”, “ha fatto peggio di Tina“ ed ancora “Non si gioca col cibo“. Gemma Galgani è apparsa molto delusa in queste ultime puntate del dating show. La donna era apparsa particolarmente presa da Arcangelo, che però non ha ricambiato l’interesse. Il cavaliere ha preferito conoscere un’altra dama, scatenando le ire di Gemma. Una nuova stagione sfortunata per la dama di Torino che tornerà sicuramente nella prossima stagione del programma per cercare l’anima gemella.