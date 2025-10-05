Uomini e Donne, Gemma commenta l’accostamento con “Barbie”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e donne, Gemma Galgani è la “Barbie” della scena: la storica dama del Trono Over ha accettato con tono giocoso l’accostamento tra sé e la celebre bambola, evidenziando somiglianze soprattutto nell’attenzione alla cura degli outfit. In una recente intervista al magazine del programma, Gemma ha dichiarato: essere simile a Barbie è “un gran complimento” e, proprio come la sua ispirazione, si sente pronta a reinventarsi ogni giorno.

Gemma spera di incontrare il suo “Ken”

La dama torinese non nasconde il sogno di trovare la metà della mela: se davvero è un po’ come Barbie, spera di incrociare un Ken al più presto. Oltre all’amore, Gemma rivela progetti personali: l’apertura di una trattoria tutta sua per proporre piatti di una volta o, in alternativa, una collaborazione con professionisti del settore. La sua costante ricerca della felicità resta quindi un mix di stile, romanticismo e sogni gastronomici. Riuscirà a realizzarli? Il pubblico resta incollato alle sue uscite, tra nuove scintille e fashion.