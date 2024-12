Uomini e Donne, Fabio Cannone scrive a Gemma Galgani: svelato il contenuto della lettera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e donne continua ad intrattenere ogni giorno milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Gemma Galgani e Fabio Cannone saranno gli assoluti protagonisti delle prossime puntate trasmesse in televisione. Le anticipazioni rivelano che il cavaliere italo-canadese scriverà una lettera per la dama di Torino. L’uomo chiederà poi a Maria De Filippi di leggerla in studio. Fabio farà delle accuse molto pesanti che lasceranno l’amaro in bocca a tutti quanti. Nella lettera si leggeranno le seguenti parole: “Gemma è una donna falsa, bugiarda, che vuole fare spettacolo.” Fabio inoltre avrebbe sostenuto che la donna indicata come la sua compagna in realtà è la partner di suo cugino. Alla fine, il cavaliere deciderà di chiudere la conoscenza con Gemma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Fabio Cannone si diranno addio

Gemma Galgani e Fabio Cannone si diranno addio nelle nuove puntate di Uomini e Donne. Il cavaliere – dopo aver vissuto gli ultimi anni all’estero – aveva deciso di mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi. L’uomo – rimasto vedovo – aveva deciso di conoscere meglio Gemma Galgani. I due avevano iniziato a frequentarsi, lasciandosi andare a delle emozioni. La dama di Torino aveva dichiarato: “Mi ha sconvolto, ha capovolto la mia vita” nel corso di un’intervista a Verissimo. Una conoscenza che sembrava essere l’ultima Gemma Galgani. Molti sospettavano che la dama avrebbe detto addio al dating show mano nella mano con Fabio ma cosi non è stato. Nuova batosta amorosa per la dama di Torino.