Uomini e Donne: chi torna e chi non ci sarà a settembre al trono over

A settembre tornerà Uomini e Donne, il dating show condotto da oltre vent’anni su Canale 5 da Maria De Filippi. Nonostante il programma abbia chiuso da poche settimane, sta tenendo alta l’attenzione dei fan per le anticipazioni a riguardo su dame e cavalieri del trono over. Infatti, c’è tanta curiosità di sapere chi tornerà e chi uscirà dal parterre del trono over. Uomini e Donne ha salutato il pubblico di Canale 5 dopo la lite furiosa tra Cristina Tenuta e Aurora Tropea dietro le quinte. Se Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno confermato che torneranno nel loro ruolo di opinionisti, è sconosciuta l’identità dei nuovi tronisti sebbene si presuma che possa arrivare qualche volto dal trono over come successo con Ida Platano. Un trono non andato bene visto le continue segnalazioni arrivate nei confronti di Mario Cusitore e l’abbandono di Pierpaolo Siano.

Gemma Galgani e Cristina Tenuta tornano a Uomini e Donne: fuori Ernesto Russo

Ma chi resta e abbandonerà Uomini e Donne nella nuova edizione in programma da settembre su Canale 5? Asmaa e Cristiano non torneranno nel programma. La coppia è uscita mano nella mano, tanto che attualmente sembra essere molto innamorata. Anche Mario Verona ha deciso di rispettare il volere di Milena e corteggiarla lontano dalle telecamere. Anche Ernesto Russo non farà più parte del programma dopo essere stato cacciato per via di un comportamento irrispettose nei confronti delle dame. Chi tornerà è Gemma Galgani, che non rinuncerà all’occasione di conoscere il suo grande amore in tv. Potrebbe tornare anche Marco Antonio Alessio, Cristina Tenuta e Ida Platano, sebbene Mario Cusitore voglia riconquistarla a tutti i costi.