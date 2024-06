Uomini e Donne, Gianni Sperti affonda Mario Cusitore e su Alessandro Rausa: “Mi sono emozionato”

Si è conclusa da poco l’ultima edizione di Uomini e Donne che ha visto tanti momenti emozionanti e che hanno fatto discutere il pubblico da casa e della rete. A tal proposito, Gianni Sperti è stato intervistato dalla rivista ufficiale del programma dove ha fatto il bilancio di questa edizione. Il collega di Tina Cipollari ha detto la sua opinione su Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano. Secondo Gianni Sperti, il napoletano stava a Uomini e Donne solo per visibilità. L’opinionista ha rivelato che inizialmente c’era cascato anche lui ma poi l’arrivo delle segnalazioni gli ha fatto cambiare idea. Un doppio gioco di Mario che l’ha particolarmente offeso come le offese rivolte da Aurora Tropea a Cristina Tenuta.

Uomini e Donne, Gianni Sperti si è emozionato con la scelta di Alessandro Rausa e Maria Teresa

Gianni Sperti si è detto offeso dall’episodio increscioso avvenuto tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta, le quali si erano ritenute protagoniste di una rissa nel backstage di Uomini e Donne. Fortunatamente l’opinionista ha ricordato che ci sono stati anche dei momenti belli in questa stagione. L’uomo ha rivelato di essere stato molto colpito dalla scelta di Alessandro Rausa con la signora Maria Teresa. Infatti, ha dichiarato: “Mi sono emozionato e mi ha confermato che l’amore è per tutti e non ha età.” Inoltre, l’opinionista ha rivelato che dentro al programma si sono formate tante coppie che l’hanno fatto emozionare. Infine ha concluso facendo un bilancio della sua vita privata confessando di non aver ancora trovato l’amore.