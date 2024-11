Uomini e Donne: che cosa è accaduto a Mario Cusitore?

Mario Cusitore, noto cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”, è recentemente finito sotto i riflettori a causa di segnalazioni che mettono in discussione la sua sincerità nel programma. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Mario sarebbe stato avvistato in un locale a Roma in compagnia di una giovane ragazza bionda. Testimoni affermano che i due erano in atteggiamenti intimi, con Mario che la accarezzava affettuosamente.

Le reazioni a Uomini e Donne

Queste segnalazioni hanno sollevato dubbi sulla sincerità di Mario nelle sue frequentazioni all’interno di Uomini e Donne. In particolare, la sua relazione con Martina Varriale è stata messa in discussione, poiché le nuove informazioni suggeriscono che Cusitore potrebbe non essere stato completamente trasparente riguardo alle sue interazioni al di fuori dello show.

Mario Cusitore assente alla registrazione del 4 novembre

Resta ancora da scoprire l’identità della presunta ragazza avvistata al fianco di Mario nel locale romano e se tra loro ci sia davvero qualcosa di più che una semplice amicizia, nel caso in cui tali segnalazioni fossero veritiere. Durante la registrazione di “Uomini e Donne” del 4 novembre, il cavaliere è risultato assente in studio e non ha preso parte alle riprese di questa settimana, senza che fossero forniti dettagli sul motivo.

Maria De Filippi resta in silenzio

Di certo c’è solo che Maria De Filippi non ha proferito parola sulla situazione. Ora lo status quo di Mario a Uomini e Donne è oscuro ai più: assenza momentanea o addio definitivo allo storico programma di Canale 5? Probabilmente, le prossime puntate di UeD renderanno noto se il cavaliere riuscirà a chiarire queste segnalazioni sul suo conto.