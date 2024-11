Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi caccia una coppia del trono over, l’accaduto

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi in onda nel mese di novembre su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Opinionista Social sul web rivelano che Vincenzo e Ilaria avranno un brutto litigio con Tina Cipollari e Giovanni Sperti che sfocerà in una vera e propria lite. Tra i due protagonisti di Uomini e Donne appariranno delle diverse contraddizioni a cui si intrometterà anche Morena. La dama accuserà Vincenzo di contattarla malgrado la sua conoscenza in corso con Ilaria. Un clima che diventerà sempre più incandescente, tanto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice non esiterà a cacciare Ilaria e Vincenzo dallo studio, dimostrando di non credere alla loro buonafede. Per questo motivo, Ilaria e Vincenzo decideranno di darsi una chance fuori dal programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore assente in alcune puntate

Inoltre le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Cusitore sarà assente per alcune puntate. Il cavaliere era finito al centro dell’attenzione per le sue tormentate vicende amorose e rivelazioni osé che avevano fatto mormore di parecchio. Ma ecco che l’uomo sarà assente per alcune registrazioni sebbene non si conoscono i motivi della sua uscita di scena. Dopo l’addio di Morena e Margherita, l’ex di Ida Platano avrà deciso di abbandonare il salotto televisivo oppure le troppe segnalazioni porteranno la redazione a prendere una decisione importante nei suoi confronti? U&D è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5.