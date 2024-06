Uomini e Donne, Brando ha risentito Ida Platano: poi l’affondo a Mario Cusitore

Brando è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne. Alla fine del percorso durato nove mesi, il giovane è uscito insieme a Raffaella Scuotto. I due sono apparsi molto innamorati. La coppia sta vivendo una relazione a distanza in attesa di mettere casa insieme. Per questo motivo, sfruttano ogni momento libero per condividere esperienze come viaggi, gite, cene e momenti di quotidiani. Nel corso delle ultime ore, però, Brando è tornato a parlare di una delle protagoniste del trono classico di Uomini e Donne. Si tratta di Ida Platano e dell’epilogo amaro scoperto su Mario Cusitore. La bresciana non ha avuto fortuna come Brando dopo l’arrivo di tante segnalazioni sul corteggiatore.

Uomini e Donne, Brando lancia una frecciatina a Mario Cusitore

Di recente, Mario Cusitore aveva affermato di aver provato ad incontrare Ida Platano ma di essere stato respinto. Brando, invece, ha ammesso di aver risentito l’ex tronista di Uomini e Donne in occasione del suo compleanno. Il giovane ha poi continuato “Io non ho preferenza né per Mario né per Pierpaolo. Senza togliere niente ad entrambi non rispecchiavano la donna che è Ida.” Brando ha lanciato una frecciatina ai danni di Mario Cusitore che nonostante non abbia avuto un comportamento sincero gode ancora di molti fan che sperano che si chiarisca con Ida. Nel frattempo, c’è grande attesa del possibile ritorno di Mario sul trono over pronto a mettersi nuovamente in gioco e fare strage di cuori. Non resta, quindi, che attendere settembre per vedere cosa succederà.