Mario Cusitore e Ida Platano si sono rivisti dopo Uomini e Donne: “E’ stato devastante”

Mario Cusitore ha raccontato a Fanpage di aver provato a riconquistare il cuore di Ida Platano: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato che un mese fa si è recato a Brescia dove ha aspettato Ida davanti al suo negozio. I due hanno parlato senza però trovare un punto d’incontro. L’uomo ha affermato che l’ex tronista gli ha detto che non gli crede più dopo l’ultima segnalazione. Inoltre ha riferito che Ida Platano è apparsa molto arrabbiata e tesa, tanto da non averlo invitato neanche a fermarsi per il pranzo. Mario Cusitore ha dichiarato le seguenti parole: “Sono andato per parlare per mezz’ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno”. Il napoletano però non si è arreso, tanto da inviarle una lettera, un pupazzo e dei fiori ma che non hanno avuto il risultato sperato.

Uomini e Donne, Mario Cusitore crede che Ida Platano non lo pensi più

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha affermato che non può più recarsi a Brescia perché rischia di perdere il posto di lavoro in radio: Mario Cusitore sostiene che Ida Platano non lo pensi più tanto da averlo dimenticato dopo l’arrivo delle segnalazioni in studio. A tal proposito, l’uomo ha affermato di non aver mai incontrato Mariangela visto che viveva a Londra ma di averle scritto con leggerezza e di non aver più parlato con nessuna da inizio dicembre. L’uomo ha concluso dichiarando: “Ida Platano si è fermata su quelle segnalazioni e me l’ha fatta pagare”. Insomma, sempre che non ci siano più speranze di vedere Ida e Maria insieme dopo essersi conosciuti a U&D.