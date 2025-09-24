Uomini e donne, arriva il confronto tra Sarah, Valerio ed Ary

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato il momento del tanto atteso faccia a faccia a Uomini e donne tra due delle coppie più discusse dell’ultima stagione di Temptation Island: Sarah e Valerio, e Rosario con Lucia, accompagnati da Ary. La puntata ha ripercorso l’estate vissuta dai protagonisti, per poi concentrarsi sul presente: Sarah ha osservato l’ingresso di Valerio in studio con Ary, segno di una frequentazione che sembrava essersi riaccesa nonostante il riavvicinamento con Sarah avvenuto poco prima.

Le accuse di Sarah

Sarah ha attribuito a Valerio una lettura dei video “distaccata”, sostenendo che lui, trovato da solo senza il “cuscino di casa”, si sia concesso una seconda possibilità pur di non restare solo. Il confronto trilaterale ha messo in luce incongruenze e una certa flessibilità nelle idee di Valerio, alimentando dubbi sul reale stato del loro rapporto.

Una lettera trovata da Sarah nella borsa, datata 3 settembre e scritta da Valerio, ha aggiunto pepe alle dinamiche: “Il mio cuore continua a battere il tuo nome” è la chiusa delle sue parole, ma non è chiaro se corrispondessero a un vissuto coerente con i comportamenti in atteggiamento attuale.

Nel frattempo, Rosario e Lucia hanno discusso intensamente: c’è stata intimità tra loro nonostante Rosario fosse già a un passo dal trono. Maria De Filippi ha tentato di guidarli, consigliando di risolvere le questioni lontano dalle telecamere: Rosario è uscito dallo studio, lasciare il trono in sospeso sembrava impossibile.