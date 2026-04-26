Donald Trump, chi è Cole Tomas Allen: l'attentatore che ha cercato di sparare il presidente USA

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nome di Cole Tomas Allen è emerso nelle ore successive all’episodio avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca dove era presente anche il presidente Donald Trump, quando un uomo ha tentato di avvicinarsi all’area riservata alla sicurezza presidenziale. Le autorità statunitensi hanno identificato il sospettato come un giovane di 31 anni residente a Torrance, in California.

La vicenda ha immediatamente attirato l’attenzione dei media internazionali, sia per la gravità dell’accaduto sia per il profilo dell’uomo, descritto come una figura lontana dagli stereotipi legati a episodi di questo tipo. Chi è Cole Tomas Allen? Qual è il suo percorso personale e professionale? E quali elementi stanno emergendo dalle indagini? Scopriamolo insieme.

Origini, studi e carriera: il profilo di Cole Tomas Allen

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità e riprese dai principali media statunitensi, Cole Tomas Allen è un uomo di 31 anni con un percorso accademico di alto livello. Si è laureato in ingegneria meccanica al California Institute of Technology (CalTech) nel 2017, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. Successivamente ha proseguito gli studi in informatica alla California State University–Dominguez Hills, completandoli l’anno precedente.

Parallelamente alla formazione universitaria, Allen aveva intrapreso una carriera nel settore educativo e in quello dello sviluppo di videogiochi. Un profilo LinkedIn riconducibile al suo nome lo descrive come insegnante part‑time presso C2 Education, dove nel dicembre 2024 era stato premiato come “insegnante del mese”. L’azienda aveva confermato il riconoscimento anche sui propri canali social, segno di un percorso professionale che, almeno all’apparenza, sembrava stabile e apprezzato.

Oltre all’attività didattica, Allen aveva lavorato anche nel gaming, un settore in cui aveva maturato competenze tecniche legate alla programmazione e allo sviluppo di contenuti digitali. Dai registri della Federal Election Commission, citati dalla CNN, risulta inoltre una piccola donazione politica effettuata due anni prima a favore della campagna presidenziale di Kamala Harris.

Le informazioni emerse dopo l’arresto e il ruolo delle autorità federali e di Donald Trump

Le prime ricostruzioni indicano che Cole Tomas Allen avrebbe ammesso di aver tentato di colpire membri dell’amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Il presidente ha pubblicato sui propri canali social un’immagine del fermo avvenuto all’interno del Washington Hilton, insieme a filmati di sorveglianza che mostrano un uomo superare un’area di sicurezza prima dell’intervento degli agenti.

Le autorità ritengono che Allen abbia agito da solo. Il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha dichiarato che l’uomo era in possesso di armi da fuoco e coltelli. Durante l’episodio un agente è stato colpito a distanza ravvicinata, ma il giubbotto antiproiettile ha evitato conseguenze più gravi.

Il procuratore federale Jeanine Pirro ha annunciato l’incriminazione per reati legati alle armi e per aggressione. Nel frattempo, agenti dell’FBI sono stati visti all’esterno di un’abitazione a Torrance collegata al sospettato, mentre la prima udienza è stata fissata per lunedì.

Un profilo complesso al centro delle indagini

Il caso di Cole Tomas Allen ha aperto numerosi interrogativi. Come si concilia un percorso accademico brillante con un gesto così grave? Quali elementi personali o psicologici potrebbero aver influito? E quali saranno gli sviluppi giudiziari nelle prossime settimane?

Le autorità stanno ricostruendo ogni dettaglio della sua vita recente, mentre l’opinione pubblica attende di capire come un uomo apparentemente integrato nel mondo dell’istruzione e della tecnologia sia potuto finire al centro di un’indagine federale.