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“Troppe firme”: a Mattinata esclusa la lista dell’avversario dell’attuale sindaco
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“Troppe firme”: a Mattinata esclusa la lista dell’avversario dell’attuale sindaco
Incredibile a Mattinata: la lista del candidato sindaco Pasquale Arena, “Obiettivo Mattinata”, è stata esclusa dalla competizione elettorale dalla sottocommissione elettorale di Manfredonia per un eccesso di firme: ben 140, mentre la legge stabilisce un massimo di 120.
Contro questa decisione è ammesso il ricorso al Tar.