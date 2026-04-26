La Volta Buona, ospiti dal 27 aprile al 1° maggio 2026: chi arriva nel salotto di Caterina Balivo

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La settimana che chiude aprile porta nel pomeriggio di Rai1 una nuova serie di appuntamenti con La Volta Buona, il daily show di Caterina Balivo che continua a conquistare il pubblico con un mix di storie, attualità, intrattenimento e ospiti capaci di animare il celebre divano arancione.

Dal 27 aprile al 1° maggio 2026, la trasmissione propone una sequenza di incontri che spaziano dall’amore alla bellezza, dall’alimentazione alle truffe, fino a una puntata speciale che celebra i momenti più intensi della stagione. Chi arriverà in studio? Quali temi verranno affrontati? E cosa riserva la puntata del 1° maggio? Scopriamolo insieme.

Amore, relazioni e racconti personali: Barbara Bouchet e Manuel Casella aprono la settimana

Il viaggio settimanale di La Volta Buona si apre con un tema che non smette mai di affascinare il pubblico: l’amore. Sul divano di Caterina Balivo si siedono Barbara Bouchet, icona del cinema italiano dagli anni Sessanta, e Manuel Casella, attore ed ex compagno di Amanda Lear. Il loro incontro diventa l’occasione per un confronto generazionale sul modo in cui i sentimenti si trasformano nel tempo, tra ricordi di set, storie personali e riflessioni su come sia cambiato il concetto di relazione nel mondo dello spettacolo. La Bouchet porta con sé un bagaglio di esperienze che attraversa decenni di cinema, mentre Casella offre uno sguardo più contemporaneo, creando un dialogo vivace e sorprendente.

La puntata si muove con naturalezza tra aneddoti, confidenze e momenti di leggerezza, confermando la capacità del programma di alternare emozione e intrattenimento senza perdere ritmo. È proprio questa formula, fatta di racconti autentici e ospiti capaci di mettersi in gioco, a rendere La Volta Buona un appuntamento sempre più seguito.

Bellezza, benessere e alimentazione: Lorenzetti, Freddi, Incorvaia, Calabrese, Mariotto e Jasmine Carrisi

La settimana prosegue con due rubriche molto amate dal pubblico: quella dedicata alla bellezza e quella all’alimentazione. Il professor Pietro Lorenzetti torna in studio per parlare di estetica e cura di sé, affiancato da Laura Freddi e Clizia Incorvaia. Le due ospiti, con percorsi e sensibilità differenti, raccontano come sia cambiato il rapporto con il proprio corpo nel corso degli anni, tra maternità, lavoro, social e nuove tendenze estetiche. Il confronto diventa un’occasione per riflettere su come la percezione di sé sia un tema in continua evoluzione, soprattutto per chi vive sotto i riflettori.

A seguire, il professor Giorgio Calabrese, tra i massimi esperti italiani di nutrizione, affronta il tema dell’alimentazione insieme a Guillermo Mariotto e Jasmine Carrisi. Il dialogo si muove tra consigli pratici, curiosità e riflessioni sul rapporto tra cibo, salute e immagine pubblica. Mariotto porta la sua visione ironica e anticonvenzionale, mentre Jasmine offre uno sguardo giovane e spontaneo, creando un equilibrio che rende la rubrica particolarmente dinamica.

Parallelamente, continua anche l’approfondimento dedicato alle truffe, un tema che il programma ha scelto di trattare con continuità per offrire strumenti concreti ai telespettatori. Testimonianze, casi reali e spiegazioni semplici permettono di comprendere meglio un fenomeno sempre più diffuso, dalle frodi telefoniche ai raggiri sentimentali.

La puntata speciale del 1° maggio: il meglio della stagione e un saluto al pubblico

La settimana si chiude con una puntata speciale in onda venerdì 1° maggio, un appuntamento pensato per celebrare i momenti più significativi della stagione. Caterina Balivo guida un racconto corale che ripercorre emozioni, incontri, sorprese e storie che hanno lasciato il segno nel pubblico. È un modo per salutare gli spettatori prima della pausa, ma anche per ricordare quanto La Volta Buona sia diventata un punto fermo del pomeriggio di Rai1.

Tra sorrisi, clip e ricordi, la puntata speciale offre un viaggio attraverso tutto ciò che ha reso questa stagione unica: ospiti inattesi, confessioni sincere, rubriche seguitissime e quella atmosfera familiare che il pubblico ha imparato ad amare.