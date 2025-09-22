Temptation Island, Sonia e Simone: svelato il sesso del bebè, ma il loro rapporto è in crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La coppia formata da Sonia e Simone, protagonisti di Temptation Island, aveva suscitato entusiasmo con la notizia della gravidanza di Sonia, che aspetta un maschietto. Tuttavia, nonostante il lieto evento, tra i due sembrano esserci poche speranze di ricucire il legame. Lorenzo Pugnaloni ha confermato la notizia, precisando che, sebbene siano diventati genitori, il loro rapporto non è più da innamorati, ma solo da neo genitori.

Il rapporto tra Sonia e Simone non è dei migliori

La loro storia è stata segnata da numerosi alti e bassi, tra tradimenti e incomprensioni, culminati in una rottura definitiva dopo il reality. Simone ha dimostrato comunque supporto e presenza per Sonia e il futuro bambino, ma i sentimenti tra i due sono ormai svaniti. La loro situazione sarà al centro della seconda e ultima puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia, dove si discuterà del loro difficile percorso. La notizia del sesso del nascituro ha aperto uno spiraglio di speranza, ma il futuro di Sonia e Simone appare incerto.