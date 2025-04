Uomini e Donne anticipazioni: torna un amatissimo cavaliere, Damiano se ne va

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate del dating show che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate sul web da Lorenzo Pugnaloni segnalano che il trono over vedrà l’uscita di scena di un cavaliere che ha fatto molto discutere in questa stagione. Stiamo parlando di Damiano Foti, il quale deciderà di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, l’uomo non avrebbe preso bene le accuse che erano state mosse nei suoi confronti. Damiano aveva ricevuto dei voti bassi in occasione di una sfilata avvenuta nelle precedenti puntate di Uomini e Donne. Di qui, la scelta dell’uomo di andarsene. Ma le novità per quanto concerne il dating show non sono finite perché se Damiano Foti non sarà più presente del parterre, chi torna è un volto amatissimo del programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando Incarnato torna al trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Armando Incarnato farà il suo ritorno nel programma a distanza di settimane dalla sua ultima apparizione in televisione. Il cavaliere napoletano è pronto a rimettersi in gioco dopo essere riuscito a risolvere alcuni problemi famigliari, che l’aveva portato ad allontanarsi dal programma condotto da Maria De Filippi. Di recente, Armando Incarnato aveva rilasciato alcune dichiarazioni, dove era apparso parecchio deluso dei giudizi ricevuti dalle persone. L’uomo aveva dichiarato in questo modo: “Viviamo in un’era dove tutti hanno la tendenza a giudicare la vita degli altri e personalmente, soprattutto sui social e sul web in generale, mi sono sentito giudicato come padre, come uomo: mi è stato detto che sono incapace di crearmi una vita e di amare, che sono un arrogante e un presuntuoso“