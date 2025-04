Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari diventa contadina per Cosimo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 6 aprile si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena per la gioia dei fan. Grande attenzione è stata focalizzata sul trono di Tina Cipollari, che sta continuando la sua conoscenza con Cosimo. In particolare, Maria De Filippi ha mostrato l’esterna fatta dall’opinionista con il suo cavaliere nel corso della settimana. Per l’occasione, Cosimo ha regalato a Tina un bel vestito da contadina, pregandola di indossarlo una volta arrivata in studio. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni si apprende che Cosimo ha chiesto a Tina Cipollari una prova se vuole avere in regalo una bellissima borsa. L’opinionista dovrà fare le fatiche di campagna come curare l’orto e la terra, senza aver paura di sporcarsi le mani qualora rimanessero senza soldi. Di qui, è arrivata la reazione di Tina Cipollari, che ha accettato di sottoporsi al test.

Uomini e Donne anticipazioni: Cosimo sottopone Tina ad un test

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta ieri 6 aprile e in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Cosimo ha sottoposto Tina ad un altro test definitivo in montagna lontana dagli agi e dalle cose materiali se vuole avere in cambio una borsa di uno stilista per Pasqua. Grande spazio anche per Giuseppe, che sta conoscendo una nuova dama. Il cavaliere è uscito con Rosanna. I due si sono baciati appassionatamente. Peccato che una volta in studio, Rosanna non ha voluto concedere l’esclusiva al ballerino. Inoltre, il cavaliere si è reso protagonista di una lite con un uomo cavaliere, dove hanno messo bocca anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sabrina, invece, ha deciso di mettere da parte i sentimenti per Giuseppe, accettando di conoscere Guido, giunto in studio per lei.