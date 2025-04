Uomini e Donne anticipazioni: Cosimo pronto a lasciare il programma? Il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena sono accaduti nel corso dell’ultima registrazione del dating show di Canale 5, avvenuta lo scorso 30 marzo negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che grande attenzione è stata focalizzata sul viaggio di Tina Cipollari e Cosimo a Madrid. L’imprenditore di Mesagne ha dovuto decidere se continuare o meno a corteggiarla dopo aver speso troppi soldi. A tal proposito, sono stati trasmessi i filmati del viaggio a Madrid di Tina con Cosimo. I due si sono dedicati allo shopping sfrenato nei negozi di lusso della città. Maria De Filippi ha espresso la sua ansia di fronte alla generosità estrema di Cosimo, che le ha risposto che se continuerà a spendere in questo modo potrebbe trovarsi in seria difficoltà economiche. Per questo motivo, l’uomo ha deciso di fare un test prendendo così una decisione sul suo futuro a Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: nuova gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Vincenzo Lasca e Agnese De Pasquale hanno deciso di interrompere la loro conoscenza e dato che lui era sceso solo per la dama ha deciso di non rimanere nel programma. Il pubblico in studio ha assistito ad una gara di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe. Entrambi hanno avuto la possibilità di ballare con una ballerina. Il cavaliere ha chiamato una persona di sua conoscenza mentre l’opinionista Rossella Brescia. Inoltre per la sfida di ballo sono giunti Francesca Tocca, Umberto Gaudino e Isobel dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Alla fine, la gara è stata vinta da Gianni Sperti. Gloria e Sebastiano hanno deciso di interrompere la loro conoscenza.