Grande Fratello Vip, sondaggio 13 novembre: Andreas Muller favorito, Giulia Provvedi e Alessandro Varsi a rischio
Il nuovo televoto del Grande Fratello Vip 9 promette scintille. Dopo le nomination emerse nel corso della puntata del 9 novembre, quattro concorrenti si giocano la permanenza nella Casa e il favore del pubblico. Al televoto troviamo Andreas Muller, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi e Alessandro Varsi, protagonisti di una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri del reality.
Le prime tendenze sembrano premiare un concorrente in modo piuttosto netto, mentre nelle posizioni successive la situazione resta molto più incerta. Chi guida il sondaggio del Grande Fratello Vip 9? Chi rischia maggiormente nella puntata del 13 novembre? E quali sorprese potrebbe riservare il televoto?
Grande Fratello Vip 9: Andreas Muller guida il sondaggio
Nel Grande Fratello Vip 9 il concorrente che sembra raccogliere il maggior consenso è Andreas Muller.
Il ballerino si colloca nettamente davanti agli altri nominati e supera il 34% delle preferenze. Un vantaggio importante che, almeno al momento, gli permette di affrontare il televoto con una certa tranquillità.
Per Andreas si tratta della conferma di un momento particolarmente positivo all’interno del Grande Fratello Vip 9, dove nelle ultime settimane ha consolidato la propria posizione tra i protagonisti più apprezzati.
Grande Fratello Vip 9: Danto prova a restare al sicuro
Alle spalle di Andreas Muller troviamo Giancarlo Danto, che si mantiene sopra il 24% dei consensi.
L’attore conserva un margine abbastanza rassicurante rispetto agli altri due concorrenti coinvolti nella parte bassa della classifica. Per il momento Danto appare lontano dalla zona più pericolosa del televoto.
Tuttavia nel Grande Fratello Vip 9 basta poco per cambiare scenario e i voti degli ultimi giorni potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri prima della diretta.
Grande Fratello Vip 9: Giulia Provvedi e Alessandro Varsi si giocano tutto
La sfida più delicata del Grande Fratello Vip 9 riguarda Giulia Provvedi e Alessandro Varsi.
I due concorrenti risultano praticamente appaiati e separati da poche frazioni di punto. Giulia Provvedi supera di poco il 20% delle preferenze, mentre Alessandro Varsi segue immediatamente dietro.
Una distanza così ridotta rende impossibile qualsiasi previsione definitiva. Nel Grande Fratello Vip 9 bastano infatti pochi voti per ribaltare la situazione da un momento all’altro.
Se le tendenze dovessero restare invariate, Alessandro Varsi partirebbe da una posizione leggermente più complicata. La lotta, però, resta apertissima e il pubblico del Grande Fratello Vip 9 potrebbe ancora riscrivere completamente il risultato prima della puntata del 13 novembre.