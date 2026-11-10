Filorosso, anticipazioni 10 novembre: Roberto Vannacci ospite, focus su cybersicurezza, case e stragi di mafia

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Nuovo appuntamento con Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone, in onda martedì 10 novembre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. La nuova puntata di Filorosso affronta alcuni dei temi più discussi dell’attualità italiana, dalla cybersicurezza all’emergenza abitativa, fino alle inchieste sulle stragi di mafia.

Tra gli ospiti più attesi della serata spiccano Roberto Vannacci e l’ex agente segreto Marco Mancini, protagonisti di due interviste dedicate alla sicurezza e agli scenari politici nazionali. Nel corso di Filorosso spazio anche a nuovi approfondimenti sulle indagini legate alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Cosa dirà Roberto Vannacci sulla politica italiana? Quali analisi offrirà Marco Mancini sul tema della sicurezza? E quali nuovi elementi emergeranno dalle inchieste sulle stragi mafiose?

Roberto Vannacci e Marco Mancini tra gli ospiti di Filorosso

La puntata di Filorosso ospiterà Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, che analizzerà i principali temi dell’attualità politica. Antonino Monteleone intervisterà inoltre Marco Mancini, ex militare ed ex agente dei servizi segreti, per approfondire le questioni legate alla sicurezza nazionale.

In studio arriveranno anche la giornalista Annalisa Chirico, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, il deputato Galeazzo Bignami, l’eurodeputato Dario Nardella e il giornalista Paolo Brosio.

Filorosso approfondisce cybersicurezza ed emergenza casa

Uno dei temi centrali della serata sarà la cybersicurezza, tornata al centro del dibattito dopo i recenti attacchi hacker che hanno coinvolto anche esponenti delle istituzioni.

Filorosso racconterà inoltre l’emergenza abitativa che interessa molte città italiane. Il programma mostrerà le difficoltà di chi non riesce ad acquistare un’abitazione, le conseguenze degli sfratti e il fenomeno delle occupazioni abusive. Attraverso testimonianze e servizi sul campo, Monteleone offrirà un quadro aggiornato della situazione.

Le stragi di mafia al centro della nuova puntata

Nel corso di Filorosso andrà in onda la seconda parte dell’intervista esclusiva al procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca.

L’approfondimento riguarderà mafia, appalti, pista nera e il possibile coinvolgimento di uomini delle istituzioni nelle stragi di Capaci e via D’Amelio. A commentare le dichiarazioni del magistrato arriveranno l’ex pm Antonio Di Pietro, l’ex pm Antonio Ingroia, l’ex presidente dell’ANM Luca Palamara e il senatore Maurizio Gasparri.

La puntata di Filorosso si aprirà infine con l’intervista a Patrizio Rispo, storico volto di Un posto al sole, che parlerà del traguardo dei trent’anni raggiunto dalla celebre soap di Rai 3.