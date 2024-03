Amici 23, Maria De Filippi si commuove in diretta: c’entra un allievo

Ayle è stato il primo eliminato nel corso della prima puntata del serale di Amici 23. L’allievo di Anna Pettinelli è entrato al serale nonostante il parere contrario di Rudy Zerbi. Purtroppo la sua partecipazione è durata solo un appuntamento. Ma prima che abbandonasse lo studio Maria De Filippi ha voluto dire la propria opinione. La conduttrice commossa ha ricordato Ayle con affetto e stima, dichiarando le seguenti parole: “Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Sai cosa penso perché te l’ho detto mille volte”. La De Filippi inoltre ha dichiarato nel corso della diretta di Amici 23 di sabato 23 marzo che per lei Ayle ha vinto il programma per via delle cose che ha superato in passato.

Maria De Filippi commossa per l’eliminazione di Ayle da Amici 23

Maria De Filippi è apparsa commossa durante l’eliminazione di Ayle da Amici 23. La conduttrice ha augurato al cantante livornese che la sua rabbia che era presente quando entrato nel programma sia scemata, tanto da affermare: “Non bisogna essere arrabbiati con la vita.” Ayle infatti è stato eliminato dal talent dopo appena una puntata dopo aver perso il ballottaggio con Giovanni e Gaia. Non è la prima volta che il 19enne originario di Livorno esce dal programma. Solo due settimane fa stanco di essere messo in discussione, il ragazzo aveva abbandonato la casetta per 24 ore per poi tornare a scuola dopo aver chiesto il permesso. I prof gli avevano dato la possibilità di restare, tanto che la sua maestra Anna Pettinelli l’aveva voluto al serale nonostante il parere contrario di Zerbi.