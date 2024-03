Uomini e Donne anticipazioni registrazione 12 marzo: Brando ha scelto, tutti i dettagli

Tante novità sono accadute nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono classico ed in particolare su Brando. Il tronista ha fatto finalmente la sua scelta dopo oltre 6 mesi di permanenza all’interno del programma. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che Brando ha avuto modo di passare una giornata insieme a Raffaella e Beatriz. Dopodiché, le due ragazze si sono recate nel backstage della trasmissione in attesa della chiamata da parte di Brando. La prima ad entrare in studio è stata Beatriz con grande sorpresa di tutti.

Uomini e Donne, anticipazioni: Brando ha scelto Raffaella

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti la registrazione del 12 marzo e in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Beatriz ha fatto il suo ingresso nello studio con grande sorpresa generale. In questo frangente, Brando ha detto alla corteggiatrice italo brasiliana di non essere la sua scelta. Neanche a dirlo, la ragazza è scoppiata in lacrime dichiarando che si sentiva per la prima volta capita da un ragazzo. La decisione di Brando ha spiazzato Maria De Filippi e tutti i presenti in studio che credevano che fosse lei la scelta finale. In seguito, Raffaella ha fatto il suo ingresso in studio. In questo frangente, il tronista ha riferito di averla scelta con le seguenti parole: “non sei la mia scelta di testa ma la mia scelta di cuore”. Alla fine, la ragazza non ha esitato a dirgli di sì per poi baciarlo sotto una pioggia di petali rossi.