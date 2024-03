Uomini e Donne anticipazioni registrazione 11 marzo: Gemma Galgani sotto attacco, c’entra Tina Cipollari

Oggi 11 marzo si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma la nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena. Scendendo nei dettagli, Brando non era presente e nemmeno le sue corteggiatrici Raffaella e Beatriz. La scelta del tronista infatti verrà registrata domani 12 marzo. Il giovane aveva chiesto ad entrambe le due ragazze di passare una giornata insieme prima della scelta definitiva dopo che aveva annullato quella precedente. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono over dove l’indiscussa protagonista è stata Gemma Galgani. La dama di Torino, che è stata ospite nel frattempo del salotto di Verissimo, sta attualmente conoscendo un nuovo cavaliere.

Uomini e Donne anticipazioni 11 marzo: Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti la nuova registrazione e in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani non è sembrata molto presa dal nuovo cavaliere che sta conoscendo. Nonostante questo, la dama di Torino ha detto di voler continuare a conoscerlo. Allo stesso tempo, l’uomo si è detto disponibile a continuare la loro conoscenza. A questo punto è intervenuta Tina Cipollari che ha attaccato Gemma Galgani dando vita ad un violento scontro. Alla discussione si è unito Gianni Spert che ha accusato la dama di Torino di voler continuare la conoscenza solo per far parlare di sé visto che non è realmente interessata. Angelo, invece, sta continuando ad uscire con Tiziana Riccardi, tanto che in occasione del suo compleanno le ha portato in studio un regalo.