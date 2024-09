Uomini e Donne anticipazioni: paura per una tronista, probabile addio al trono

Ieri 12 settembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono accaduti innumerevoli colpi di scena per gli amanti del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni dell’ultima registrazione riportate sul web da Lorenzo Pugnaloni annunciano che ci sono stati clamorosi colpi di scena nelle vicende dei protagonisti del trono classico. In particolare, Michele Longobardi è uscito con Aimal, la giovane che era scesa per Alessio. La conduttrice a questo punto ha chiesto alla corteggiatrice con chi dei due tronisti avrebbe voluto ballare. Aimal ha risposto Michele. Poi è toccato il turno di Martina De Ioannon, la quale è uscita con Ciro in bicicletta ed a vedere il tramonto insieme. L’ex protagonista di Temptation Island ha fatto un’esterna anche con Marco, con il quale ha preso un aperitivo.

Uomini e Donne anticipazioni: Francesca Sorrentino sta male, l’addio al trono è una possibilità

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Marco ha accusato Martina di essere troppo superficiale visto che non è rimasta colpita da nessuno dei corteggiatori scesi per lei. In studio, la tronista ha spiegato di non essere rimasta male dalle accuse di Marco, perché non si reputa una persona leggera. Grande attenzione anche su Francesca Sorrentino, la quale è uscita in esterna con due ragazzi. Tuttavia Maria De Filippi ha deciso di non mandare in onda le esterne perché la tronista era in evidente difficoltà. La donna ha accusato un attacco di panico per poi scoppiare a piangere visto che non si trovava più a suo agio. La conduttrice ha cercato di tranquillizzarla, invitandola a darsi tempo perché pian piano si sarebbe sbloccata. Non è da escludere che Francesca Sorrentino possa abbandonare il trono nel corso delle prossime registrazioni del trono classico. Alessio, invece, è uscito con Jenny e l’esterna è andata molto bene.