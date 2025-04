Uomini e Donne anticipazioni: nervi a fior di pelle al trono over, vola una scarpa in studio!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 23 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma, dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono over. Arcangelo ha cambiato idea, tanto da scendere per ricorteggiare Gemma Galgani dopo che l’aveva preferita a Marina. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che la decisione del cavaliere ha scatenato le ire funeste di Tina Cipollari, la quale ha accusato Arcangelo di stare giocando con la dama di Torino. La conoscenza tra Giuseppe e Rosa è entrata in crisi mentre Tina Cipollari ha concluso il suo trono. Cosimo Dadorante ha deciso di salutare tutti i presenti prima di abbandonare definitivamente il programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Francesca Cipriano lancia una scarpa a Giovanni Siciliano

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5 raccontano che Cosimo ha smesso di corteggiare Tina Cipollari, suscitando la sorpresa da parte del pubblico presente in studio. Inoltre grande attenzione su un’altra protagonista del trono over. Stiamo parlando di Francesca Cipriano che si è resa protagonista di un gesto choc nei confronti di un cavaliere. La dama del trono over ha lanciato una scarpa contro Giovanni Siciliano durante una pesante lite. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto la donna ad avere una reazione così forte davanti alle telecamere del dating show più famoso d’Italia. Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per vedere cosa succederà.