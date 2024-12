Uomini e Donne anticipazioni, Maurizio e la rivelazione bollente su Gloria: studio sotto choc

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incredibili colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che tutti i riflettori saranno puntati non solo su Gemma e Fabio ma anche su qualcosa di scioccante accaduto tra Maurizio e Gloria. In particolare, la conoscenza tra Gemma e il cavaliere italo-canadese giungerà al termine con una lettera che verrà letta da Maria De Filippi. Gemma avrà un crollo emotivo dopo essere stata accusata di essere una persona bugiarda, falsa, attaccata alla visibilità e non a costruirsi un futuro insieme al cavaliere. Tina Cipollari tornerà ad accusare la donna di non aver mai nutrire un interesse per il cavaliere di Uomini e Donne. Non contenta, l’opinionista tornerà a ballare con Fabio, facendo un dispetto alla povera Gemma.

Uomini e Donne anticipazioni: Maurizio accusa Gloria di avergli messo una mano nelle mutande

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maurizio e Gloria daranno vita ad un momento epico al trono over. Maria De Filippi farà sedere al centro dello studio i due, che diranno di essere usciti più di una volta insieme. Gloria, a questo punto, dirà di non essere più interessata a conoscere Maurizio, in quanto secondo lei privo di contenuti. La versione non piacerà affatto al cavaliere, che insisterà per avere un confronto con Gloria. Maurizio otterrà un faccia a faccia dove racconterà che la dama gli ha messo una mano nelle mutante dopo essersi messa a sedere sulle sue gambe. Affermazioni che faranno drizzare i capelli a Gloria, che accuserà il cavaliere di essere falso e bugiardo.