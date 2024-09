Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore accolto da star, primo bacio per Gemma Galgani

Ieri 12 settembre si è registrata un’altra registrazione del trono over che andrà in onda nelle prossime settimane in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web annunciano che sono accaduti molti colpi di scena per quanto riguarda le vicende del trono over. In particolare, Mario Cusitore si è comportato da vera star in studio dopo il suo ritorno nel programma. Il pubblico l’ha acclamato, sedendosi al centro dove Tina Cipollari non ha esitato a prenderlo in giro anche se poi alla fine gli ha fatto i complimenti per il cambiamento fisico e il look. Mario ha poi ballato con Cristina Tenuta anche se solo per amicizia. Dagli spoiler di Uomini e Donne si apprende che è toccato il turno anche di Gemma Galgani, la quale ha chiuso la conoscenza con Valerio. Il cavaliere le aveva mandato diversi messaggi per poi presentarsi in studio con un mazzo di fiori. La donna tuttavia ha chiuso la conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani bacia Raffaele

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani ha mostrato interesse per Raffaele, l’uomo che la volta scorsa era sceso con Roberta De Santi. I due si sono visti due volte: una con telecamere al seguito e un’altra in privato dov’è scattato un bacio a stampo. Per questo motivo, i due hanno deciso di darsi una possibilità con il benestare di tutti. Inoltre, un cavaliere ha mostrato interesse per Cristina Tenuta che però ha rifiutato la corte. Gianni Sperti e Tina Cipollari l’hanno accusata di essere nel programma solo per visibilità. Barbara De Santi, intanto, si è rifiutata di continuare la conoscenza con Matteo visto che ha troppi problemi. Aurora Tropea ha avuto uno scontro con la dama, mormorandole di aver saputo che il cavaliere non era interessato perché ama le donne più giovani.