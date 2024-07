Mario Cusitore potrebbe tornare a Uomini e Donne: l’appello a Maria De Filippi

Mario Cusitore è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Uomini e Donne e continua ad esserlo nonostante il programma sia in pausa e il suo percorso sia concluso. Lo speaker radiofonico ha corteggiato Ida Platano durante il trono classico: una frequentazione finita male visto l’arrivo di pesanti segnalazioni che hanno messo in dubbio la credibilità di Mario. Alla fine, l’uomo è stato costretto ad abbandonare Uomini e Donne quando è venuta meno la sua credibilità davanti agli occhi di Ida Platano che piangente ha lasciato il trono classico. Nonostante questo, Mario non si è arreso provando a riallacciare i rapporti con l’ex tronista che però si è rifiutata di incontrarlo più volte. A giorni da questa novità si apre per l’ex corteggiatore un altro spiraglio.

Mario Cusitore dà la sua disponibilità a Maria De Filippi per un ritorno a Uomini e Donne

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne condotto ancora una volta da Maria De Filippi. In tanti si domandano se Mario Cusitore tornerà nel programma e in quale veste. L’uomo intervistato a Nuovo Tv ha ammesso la volontà di rimettersi in gioco qualora venisse richiamato dalla padrona di casa: “Posso dire a Maria De Filippi che sono a disposizione.” Il giovane quindi non sarebbe disposto a fare il corteggiatore ma bensì sul trono. Un’ipotesi da non escludere visto com’è finito il suo percorso con Ida Platano. A tal proposito, l’uomo ha ammesso che l’ex tronista ha il suo numero di telefono e lo può chiamare in qualunque momento. Il napoletano insomma è aperto sia a salire sul trono che a dare una seconda chance a Ida.