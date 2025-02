Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi caccia Mario Cusitore dal programma, il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mercoledì 12 febbraio si è svolta una nuova registrazione del dating show. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate sul web da Lorenzo Pugnaloni ed in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che sono accaduti diversi colpi di scena. Infatti, ci sono state delle brutte notizie per uno dei cavalieri che ha fatto più discutere nel programma. Stiamo parlando di Mario Cusitore, che è stato costretto ad abbandonare Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha dovuto in fretta e furia abbandonare lo studio del dating show in seguito all’arrivo di una segnalazione che l’ha visto baciarsi con una donna fuori dal programma. Secondo i ben informati, la ragazza in questione non è altro che Nicole Santinelli, una vecchia conoscenza del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni: arriva una segnalazione che inchioda Mario Cusitore

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Nicole Santinelli è stata vista in teneri atteggiamenti con Mario Cusitore. Una segnalazione arrivata alla redazione del programma e che ha portato il cavaliere a prendere una decisione. Da quanto trapelato da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato duramente Mario Cusitore che non è nuovo a situazioni del genere. L’uomo aveva già affrontato alcune segnalazioni che l’avevano messo in cattiva luce durante il trono di Ida Platano ma come dice il detto ‘il lupo perde il pelo ma non il vizio’. U&D è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5 mentre in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.