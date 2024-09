Uomini e Donne anticipazioni: la nuova tronista divide il pubblico, Ida Platano spiazza Maria De Filippi

Ieri 4 settembre si è tenuta la seconda registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Infatti c’è stata una sorpresa che nessuno si aspettava e che ha diviso il web. Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma dal 16 settembre su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi ha deciso di dare il trono a Martina De Joannon, ex protagonista di Temptation Island. Dopo quanto successo con Raul, la donna è stata ampiamente criticata per essere tornata in televisione a cercare l’amore al trono classico. A quanto pare, la nuova tronista è apparsa parecchio schizzinosa per quanto riguarda i corteggiatori che sono scesi a conoscerla. Martina ha ammesso di non essere rimasta colpita da nessuno dei pretendenti, tanto che tanti fan le hanno suggerito di avere un po’ di più umiltà.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano rifiuta l’invito di Maria De Filippi di tornare nel programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano non sarà nuovamente la tronista del trono classico a differenza di quanto si vociferava sul web. Una delusione per molti che si aspettavano di rivederla sul trono. Ma l’amarezza dello scorso anno dov’è dovuta tornare a casa per mancanza di corteggiatori l’hanno convinta a declinare l’invito di Maria De Filippi a far ritorno nel programma. Per una volta la bresciana ha deciso di dedicare più tempo al figlio e alla figlia, sostenendo che in questo momento sta bene anche da sola. Nonostante questo la padrona di casa le ha assicurato che per lei un posto ci sarà sempre, tanto da poter tornare quando le pare. Per Francesca Sorrentino, la nuova tronista, invece, sono scesi Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e Simone Florian che era stato ex corteggiatore ai tempi di Luca Salatino.