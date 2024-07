Successo per Temptation Island, Filippo Bisciglia: “Una bombetta che fa esplodere”

Temptation Island continua ad essere il programma più visto in questo momento in Italia. La seconda puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia è stato visto da oltre 3 milioni di telespettatori battendo la concorrenza di Rai 1 dove stava andando una nuova puntata di Noos con Alberto Angela. Il programma ha totalizzato il 12% di share. Numeri molto inferiori rispetto a Temptation Island. Per l’occasione anche Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio pubblicando un post su Instagram per ringraziare il successo della seconda puntata. Il conduttore ha scritto le seguenti parole: “GRAZIE a tutti

Bomba Temptation ( una bombetta che fa esplodere solo) per tutti quanti voi !!! eravate quasi 3 milioni e 600 mila con il 27% di share”. L’uomo ha allegato le parole ad una foto di lui con in un mano un emoj a forma di bomba.

Temptation Island torna a settembre con un’altra stagione con Filippo Bisciglia

Salgano sempre più gli ascolti di Temptation Island. La seconda puntata del reality show ambientato in Sardegna e condotto da Filippo Bisciglia è stato visto da oltre 3,6 milioni di telespettatori. Numeri a dir poco clamorosi ma che dimostrano come il programma sia diventato cult per gli italiani che non vedono l’ora di vedere le prodezze di coppie, tentatori e tentatrici. Nel frattempo il grande successo del reality show ha portato Mediaset a prendere una decisione. Il programma raddoppierà quest’anno su Canale 5 visto che a settembre andrà in onda un’altra stagione come annunciato nel corso della seconda puntata del 4 luglio. Per questo motivo, la redazione è alla ricerca di coppie che prenderanno parte al cast.