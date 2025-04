Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco corre da Daria, Diego gela Isabella in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 13 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono avvenuti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Tronisti, Dame e cavalieri hanno riservato molte sorprese. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni si evince che grande protagonista è stato Gianmarco Steri. Per il tronista le cose non si sono messe bene. Infatti, il romano ha scoperto che una delle sue corteggiatrici, Daria, non si è presentata in puntata. La giovane si sarebbe vendicata per la mancanza di attenzioni dopo il primo bacio. Gianmarco si era concentrato solo sulla reazione di Cristina e Francesca senza badare al bacio che si era dato con Daria. A quanto sembra, il tronista sarebbe andato a prendere la ragazza fuori dagli studi televisivi.

Uomini e Donne anticipazioni: Diego mette in imbarazzo Isabella

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Daria sarebbe arrabbiata con Gianmarco, che intanto ha fatto due esterne con Cristina e Francesca. Inoltre grande attenzione ai protagonisti del trono over. Gemma Galgani si è ritrovata senza cavalieri. La dama ha ricevuto un due di picche da Arcangelo, il quale le ha confessato di essere attratto da un’altra dama. Anche quest’anno Gemma ha dimostrato di non avere fortuna in amore dopo che il suo cavaliere ha dichiarato di stare frequentando Marina. Colpo di scena anche per quanto riguarda Isabella e Diego, che hanno dichiarato di aver passato una bella esterna insieme. Lui è andato a prenderla con un furgoncino, suscitando molte risate da parte di lei. In studio, Diego ha ammesso di aver passato un momento intimo con Isabella. L’uomo ha raccontato di aver fatto l’amore con la dama, che non l’ha presa bene. La donna si è arrabbiata moltissimo con Diego ed ha preso le distanze da lui.